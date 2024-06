Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à la finalisation de l’examen du projet de décret exécutif relatif à l'exercice du contrôle budgétaire et des exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 26 juin 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à la finalisation de l’examen du projet de décret exécutif relatif à l'exercice du contrôle budgétaire, qui s'inscrit dans le cadre du processus de réforme de la gouvernance des finances publiques à travers une approche consacrant les principes de transparence et de responsabilité et vise à atteindre les plus hauts niveaux d’efficacité des dépenses publiques.

Le Gouvernement a également poursuivi l’examen des différentes mesures relatives au suivi de l’exécution des directives de Monsieur le Président de la République en matière de réalisation de la sécurité alimentaire, notamment dans sa partie relative au renforcement des capacités nationales dans le domaine du stockage des céréales.

Par ailleurs et dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de Monsieur le Président de la République données lors du Conseil des ministres du 23 juin 2024, relatives à la levée des obstacles administratifs entravant le recrutement de la catégorie jeunes au sein des structures relevant du secteur de la jeunesse et des sports dans les Wilayas du Sud suivant les capacités et les dotations disponibles, le Gouvernement a adopté un ensemble de mesures relatives au lancement d’une opération de recrutement par étapes et conformément aux dotations disponibles, tout en chargeant les secteurs concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière d'encadrement et de dynamisation des différentes structures et établissements sportifs et de jeunesse au niveau des wilayas concernées, et de veiller à faire participer le Conseil supérieur de la jeunesse dans l'accompagnement de cette démarche.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur le rapport national sur les risques majeurs pour l'année 2023, tout en appelant à asseoir une approche reposant essentiellement sur le renforcement des mesures proactives et préventives et le développement des capacités d'alerte précoce. Il a été également procédé à l’examen des mesures prises pour le renforcement du système national de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, notamment à travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires, dont les avions bombardiers d'eau".