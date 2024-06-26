والي النعامة يثور ضد التلاعب والبزنسة بالمال العام

قبل انطلاق أشغال المجلس التنفيذي الولائي عشية هذا الأربعاء فضل والي النعامة الوناس بوزقزة تقييم حصيلة الزيارات الميدانية التي قام بها لبعض البلديات ووقوفه على وتيرة سير المشاريع التنموية وأهم المرافق العمومية التي وضعت حيز الاستغلال لاسيما الشبانية، وبالمناسبة انتقد الوالي أساليب البزنسة التي ما زالت تعشعش في بعض المديريات وطلب من المديرين إجراء تغييرات وإبعاد العناصر الذين عشعشوا في مناصب الحل والربط والتحكم في الصفقات ودفاتر الشروط.

وبلهجة غاضبة تساءل مسؤول الجهاز التنفيذي عن التفاوت في التكلفة المالية لإنجاز المشاريع بالبلديات وكمثال على ذلك المسابح الجوارية التي أنجزت بتفاوت مالي تجاوز الخمسة ملايير سنتيم في مقارنة بين بلديتين.

وقد حذر الوالي من هذه الممارسات والتلاعب بالمال العام وهدد بالإجراءات العقابية ضد كل من ثبت تورطه في هذه الفضائح.