انطلاق المعرض الوطني للصناعات التقليدية بسكيكدة

انطلقت، زوال اليوم الأربعاء، بساحة قصر الثقافة مالك شبل بمدينة سكيكدة فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية المنظم من قبل قصر الثقافة والفنون بمشاركة أكثر من 12 عارضا قدموا من مختلف ولايات الوطن.

أجنحة المعرض التي توافد عليها الزوار خاصة منهم عشاق الصناعات التقليدية حيث حضر النحاس القسنطيني ولوحات مزينة بالسيراميك حاملة لمختلف أحياء القصبة بالجزائر العاصمة كما كان للجبة القبائلية جناحا، إلى جانب هذه الأواني الفخارية هي الأخرى نظم لها جناح بالإضافة إلى أجنحة أخرى لبعض المأكولات الشعبية التي سجلت إقبالا من قبل زوار المعرض.

وحسب المنظمين فإن الهدف من هذا المعرض هو الحفاظ على بعض الأشياء التقليدية حتى لا تزول من المجتمع الجزائري. وتجدر الإشارة أن المعرض سيدوم إلى غاية الغد الخميس.