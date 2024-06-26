منشور عبر "فايسبوك" يفضح مخالفات مخبزة بمستغانم

استغلت شرطة الأمن الحضري بولاية مستغانم منشورا على صفحة "الفايسبوك" يفضح فيه صاحبه أحد المخابز التي تنعدم بها شروط النظافة.

وعلى الفور بادرت عناصر فرقة الشرطة العامة بالأمن الحضري الأول بالتنسيق مع مصالح الصحة النظافة وحماية البيئة التابعة لبلدية مستغانم خلال خرجة ميدانية مشتركة إلى مراقبة المحل التجاري (مخبزة صناعية)، العملية كشفت عن انعدام الكلي لشروط النظافة المعمول بها قانونا، إضافة لعدم إعلان الأسعار والتعريفات.

وعن هذه المخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف.