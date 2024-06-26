صناعة السيارات .. إعلان هام لحاملي مشاريع المناولة

دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأربعاء، حاملي المشاريع في مجال المناولة الخاصة بصناعة السيارات موافاتها برغباتهم الاستثمارية عبر ملء الاستمارة الموضعة تحت تصرفهم.

وجاء في بيان ذات الوكالة: "تحسبا لتخصيص مجموعة من الأوعية العقارية، تترواح مساحاتها ما بين 4800 م2 إلى 11800 م2، لإنجاز مشاريع في مجال المناولة الخاصة بصناعة السيارات ، تدعو الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار جميع حاملي المشاريع ذات الصلة، إلى موافاتها برغباتهم الاستثمارية عبر ملء الاستمارة تصرفهم على الرابط https://aapi.dz/ar/fiche-de-projet ".

وأضاف البيان: "حتى يتسنى للوكالة تحديد طبيعة النشاطات التي ستوجه إليها هذه الأوعية العقارية على البطاقات التقنية الخاصة بالنشر على المنصة الرقمية للمستثمر، يرجى من حاملي المشاريع تحديد المنتج النهائي وكذا الحد الأدنى من المساحة المطلوبة لتجسيد المشروع".

وأوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار –في البيان- أن هذا الإعلان خاص بالتعبير عن الرغبات قصد أخذها بعين الاعتبار عند النشر، أما إجراءات الطلب فتتم، بعد العملية حصريا، عبر المنصة الرقمية للمستثمر.