عرضان خليجيان لعوار

كشفت تقارير إعلامية إيطالية متخصصة، أن إدارة نادي روما، تلقت عرضين خليجيين، للتعاقد مع لاعبها الدولي الجزائري حسام عوار في الفترة المقبلة.

وحسب موقع "كورييري ديليو سبورت"، فإن إدارة نادي "الذئاب"، " تلقت عرضا من نادي السد القطري، بقيمة 10 ملايين أورو، بالإضافة إلى عرض آخر من نادي ينشط في بطولة روشن السعودي، لم يكشف المصدر عن هويته".

للإشارة، فان لاعب "الخضر" حسام عوار، لا يزال مرتبطا بعقد مع نادي العاصمة الإيطالية، لغاية صيف 2028، ولا تعارض إدارة الفريق في بيع عقد اللاعب، الذي يبدو أنه لا يوجد ضمن مخططات المدرب دانيللي دي روسي، الموسم المقبل.