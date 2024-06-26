سابقة في عمليات الحوثيين ضد السفن الصهيونية

نفذت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، بالتعاون مع المقاومة الإسلامية العراقية، عمليةً عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة صهيونية في ميناء حيفا، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر هذه العملية الأولى التي تتم بالتعاون مع المقاومة في العراق، إضافة إلى توسع العمليات إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق استهداف ميناء حيفا الاستراتيجي، بعدما كانت أغلب عمليات الحوثيين السابقة في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنه تم استهداف سفينة "MSC Manzanillo"، الصهيونية في ميناء حيفا، بعددٍ من الطائرات المسيرة، وحققت العملية المشتركة أهدافها بنجاح.

وشدد سريع على أنّ القوات المسلحة، ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأمس، أكد سريع، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الصهيونية، في بحر العرب.

وكشف أنّ العملية نُفذت بواسطة صاروخ بالستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء بنجاح من العمليات التجريبية، مشيراً إلى أنّ الإصابة كانت دقيقة ومباشرة في السفينة.

وشدّد المتحدث باسم القوات المسلحة على الاستمرار في "تطوير القدرات العسكرية"، موضحاً أنّ ذلك يأتي "في إطار تعزيز دورنا الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكرياً، وللدفاع عن اليمن في مواجهة العدوان الأميركي البريطاني".