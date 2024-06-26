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رياضة

يورو 2024: داربي مثير في ثمن النهائي

26 جوان 2024 ()

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ضمن المنتخب البلجيكي، اليوم الأربعاء، تأهله إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية بشق الأنفس بعدما تعادل مع نظيره الأوكراني سلبيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة (المجموعة الخامسة) من الدور الأول.

وفي المقابلة الثانية التي أجريت في نفس التوقيت، تعادل المنتخب السلوفاكي مع نظيره الروماني بهدف في كل شبكة، حيث أنهت المنتخبات الأربعة للمجموعة الدور الأول بنفس الرصيد من النقاط (4 نقاط) ليكون الحسم عن طريق فارق الأهداف الذي أهل رومانيا في المركز الأول، بلجيكا في المركز الثاني وسلوفاكيا ضمن أحسن الثوالث، وغادرت أكرانيا المنافسة.

وسيكون المنتخب البلجيكي على موعد مع داربي مثير ضد نظيره الفرنسي في ثمن النهائي يوم الفاتح جويلية المقبل بمدينة دوسلدورف.

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