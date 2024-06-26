تيبازة : الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المهلوسات وتوقيف 12 شخصا

أطاحت مصالح الأمن الحضري الأول بتيبازة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في الوسط الشباني، وأوقفت 12 من عناصرها.

العملية، وبحسب ما أفادت به مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم ، تمت بعد ورود معلومات لذات المصالح عن تحركات مشبوهة لأفراد الشبكة، وبعد تكثيف التحريات تم توقيف 12 شخص مشتبه فيهم مع ضبط و حجز 430 قرص من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي من عائدات الترويج مقدر بـ 21500 دج.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن قضية حيازة المؤثرات العقلية مشروعة قصد البيع والمتاجرة غير الشرعية بها في إطار جماعة منظمة، الاستهلاك الشخصي مع تحريض القصر على فساد الأخلاق.