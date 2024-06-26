إستراتيجية لتحقيق الإكتفاء في سوق الأدوية

قام الأربعاء وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بزيارة إلى مصنع شركة سانوفي المتواجد بسيدي عبد الله رفقة سفير فرنسا بالجزائر والمديرة الدولية كريستال سغبيني.

وحسب بيان للوزارة، فقد "استمع الوزير إلى عرض بخصوص زيادة نسبة توطين الإنتاج إلى 80 بالمائة خلال سنة 2023، حيث أكد أن زيارته إلى المصنع هو للوقوف على مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات الوزير العام الماضي بخصوص تكثيف الإنتاج".

وأضاف المصدر، أن الوزير "أكد أن المصنع أصبح مفخرة للجزائر بقدرته على إنتاج العديد من أصناف الأدوية والتي تساهم في تحقيق الأمن الصحي الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كل مرة".

وأوضح المسؤول أنه "سيواصل زيارته لمختلف المصانع بالشركة لإعطاء التوجيهات اللازمة وتجسيد استراتجية الوزارة في المرحلة القادمة إلى الذهاب لصناعة المواد الأولية وتغطية السوق الوطنية بالأدوية وتحقيق الاكتفاء إضافة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد".