المدية : تسجيل إصابة عدة أشخاص بداء الحمى المالطية ببلدية سيدي الربيع

تعرض عدة اشخاص ببلدية سيدي الربيع شرق المدية بداء الحمى المالطية ، و اكدت البلدية في بيان رسمي لها انها تلقت ارسالية من مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بدائرة بني سليمان تفيد المستشفى عدة حالات مصابة بالداء دون تحديد العدد ،وفي هذا الإطار الإصابة بداء الحمى المالطية دون تحديد عدد الحالات التي تم استقبالها، وعليه سارعت البلدية الى دعوة مواطنيها اخذ الحيطة والحذر واتخاذ كل الاجراءات والتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بهذا الداء الخطير بضرورة طهي اللحوم جيدا في درجة حرارة عالية من 63و74درجة مئوية،تجنب استهلاك منتجات الالبان الغير مبسترة ،فيما طالبت من مربي الماشية الحرص على غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع هذه الحيوانات.