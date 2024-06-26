محاولة إنقلاب عسكري في بوليفيا

قاد قائد الجيش البوليفي محاولة انقلاب عسكري، فيما أدان الرئيس البوليفي لويس آرسي"التحركات غير النظامية لوحدات معينة من الجيش البوليفي ويجب احترام الديمقراطية". ونقلت مصادر إعلامية أن قائد الجيش البوليفي، قد أكد أن "جميع القوات في حالة تعبئة واستنفار وتطالب بتغيير كامل للحكومة"،مط مشيرا إلى أنه "ستكون هناك حكومة جديدة والجيش لا يزال يعترف بالرئيس". من جهته أدان الرئيس البوليفي لويس آرسي في رسالة على حسابه على منصة"إكس" إلى "احترام الديمقراطية"، فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.