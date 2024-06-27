جديد تصدير الكهرباء الجزائري نحو تونس وليبيا

يعمل مجمع سونلغاز على تعزيز شبكات الكهرباء ذات الجهد العالي بين الجزائر والجارة تونس، بهدف رفع مستوى الترابط الكهربائي الذي يربط البلدين وصولا إلى ليبيا كذلك.

هذا التوجه أكد عليه الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، خلال لقاء جمعه مع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم المكلف بالانتقال الطاقوي بتونس، وائل شوشان، على هامش المشاركة في أشغال منتدى الطاقة في إفريقيا الجارية في برشلونة الاسبانية.

وذكر عجال، خلال اللقاء، أنّ وفدا جزائريا زار تونس مؤخرا لتعميق المناقشات ودراسة كافة مجالات التعاون في قطاع الطاقة بين الجزائر وتونس، فيما تأتي هذه الخطوات الرامية إلى تصدير الكهرباء الجزائرية نحو البلدان الإفريقية والأوروبية كذلك في مرحلة تعاني فيها العديد من البلدان، لاسيما في إفريقيا من انقطاع ونقص فادح من الطاقة الكهربائية.