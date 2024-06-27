الإعلان عن نتائج "البيام" اليوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أن الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط سيكون اليوم.

وأوضح بيان الوزارة، أن إشهار النتائج سيتم مساء اليوم الخميس 27 جوان 2024 ابتداء من الساعة الرابعة مساء (16:00 سا) على النحو الآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

• عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz

• عبر فضاء الأولياء: https://awlya.education.gov.dz

• عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فستكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz bem.onec.dz