وضع الأمن الغذائي في غزة "لا يحتمل"

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى فتح جميع نقاط العبور إلى قطاع غزة، قائلا أن وضع الأمن الغذائي فيه"لا يحتمل".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن تصريحات صحفية لغريفيث بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تعليقا على تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الصادر الثلاثاء عن 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة،

والذي أفاد بأن "نحو 96 بالمائة من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 495 ألف يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا، بقوله أن الأرقام "لا تزال تظهر وضعا قاسيا بشكل مدهش".

وأشار غريفيث إلى أن الحديث عن نحو نصف مليون شخص، يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، "لا يزال غير محتمل".

وشدّد المسؤول الأممي، على ضرورة "فتح جميع نقاط العبور وأمن وسلامة قوافل المساعدات وخفض الاشتباكات وعدم استهداف عمال الإغاثة والمؤسسات الصحية" وتابع: "مازلنا نريد وقف إطلاق النار والذي بدونه لن يكون الناس في أمان".