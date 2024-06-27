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مال و أعمال

اهتمام متزايد بالهيدروجين الجزائري

27 جوان 2024 ()

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 أعلنت شركة "بايرنتس" الألمانية عن استثمار بقيمة 210 مليون أورو، لتمويل الجزء الألماني من الممر الجنوبي الثاني المعروف باسم "كوريدور ساوث 2"، الذي من المتوقع أن ينقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر مرورا بتونس وإيطاليا والنمسا، إلى ألمانيا. خط أنابيب الغاز الجديد، عبارة عن بنية تحتية بطول 40.5 كيلومتر في ألمانيا مصممة لنقل الهيدروجين بشكل حصري، سيربط المناطق المنتجة للهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا وعلى رأسها الجزائر وتونس، بأسواق المستهلكين في أوروبا الوسطى.

و من المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2030، ويحظى بدعم مالي قوي من المؤسسات المصرفية الرائدة، حيث انضم إلى العملية بنوك ومؤسسات مصرفية عبّرت عن مشاركتها في التمويل المشترك لهذه المبادرة الحيوية، مما يؤكد التزام القطاع المالي بمستقبل الطاقة المستدامة.

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