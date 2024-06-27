هذه الدول تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

حذرت عدة دول رعاياها من السفر إلى لبنان، بسبب التصعيدات الأخيرة بين الاحتلال الصهيوني ولبنان على الحدود.

وانضمت واشنطن وموسكو إلى عواصم أخرى بدعوة رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان بسبب التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وحذّرت السفارة الأمريكية في بيروت، الخميس، مواطنيها من السّفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمنيّ الخطير، بحسب ما أعلنت "وكالة الأنباء المركزية".

من جهتها، أوصت السفارة الروسية في بيروت رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد.

وكانت دول عدة عربية وغربية، قد دعت مواطنيها لمغادرة لبنان والامتناع عن التوجه إليه، فضلاً عن استعدادات دول أخرى لإجراءات إجلاء طارئة لمواطنيها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حدة المواجهات بين لبنان وإسرائيل.

وطالبت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، مواطنيها بمغادرة لبنان لتكون رابع دولة أوروبية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان بعد كل من مقدونيا الشمالية وهولندا، وبريطانيا، حيث دعت الخارجية البريطانية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان، كما شجعت رعاياها الموجودين حالياً هناك على المغادرة فوراً.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان عبر منصة إكس: "يُطلب من الألمان في لبنان المغادرة بشكل عاجل؛ لأن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان متوتر للغاية".

وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أوضحت أن كندا "أرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في عملية إجلاء المواطنين الكنديين من لبنان" في حالة نشوب حرب."

كافة المواطنين المتواجدين في لبنان دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن... ومن تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة الكويت لدى لبنان بشكل فوري، وذلك عبر هاتف الطوارئ".