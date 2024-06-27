سيدي بلعباس: توقيف فارين من العدالة

أسفرت عملية شرطة واسعة النطاق كانت قد نظمتها شرطة سيدي بلعباس بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ليلة الاربعاء عملية شرطة واسعة النطاق على مستوى مجموعة كبيرة من احياء عاصمة الولاية وعدد من بلدياتها ودوائرها الكبرى عن توقيف تسعة أشخاص كانوا محل بحث من قبل الجهات القضائية وذلك بعد دراسة حالة 300 شخص من قبل أفراد التعداد الأمني الهام المسخر من قبل مديرية الأمن الولائي و المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لسيدي بلعباس.

هذا وقد مكنت العملية الفجائية التي استهدفت عدد من الاحياء المشبوهة خلال فترة التجمعات الروتينية من حجز اقراصا مهلوسة وقطع مخدرات بحوزة شخصين كانت معدة للترويج والاستهلاك ، كما تم توقيف عدد معتبر من الدراجات النارية مع تحرير أكثر من 20 مخالفة مرورية.

وتتزامن عملية الشرطة الاخيرة مع بلوغ موسم الإصطياف الذي يمتاز بحركية كبيرة للعائلات خاصة التي تفضل قضاء سهراتها في الساحات والفضاءات العمومية إلى غاية أوقات متأخرة من الليالي.