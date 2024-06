Les partis de la coalition : les signatures réservées

Le Rassemblement National Démocratique a interdit à ses élus d’accorder leur signature à tout candidat souhaitant se présenter à la 27ème élection présidentielle et a appelé ses élus à attendre les directives de la direction à ce sujet.

La direction du parti a rappelé dans une note interne son soutien au président Abdelmadjid Tebboune pour sa candidature aux élections présidentielles prévues le 7 septembre 2024, et a indiqué que les signatures lui seront exclusivement réservées à lui (après annonce officielle de sa candidature).

Le parti n'a pas encore annoncé quelles mesures seraient prises en cas de "rébellion" des élus contre la direction et leur soutien à un autre candidat que celui du parti. Des sources internes ont expliqué que cet avertissement vise à respecter les choix adoptés lors des élections, en référence au président Tebboune, et à prévenir toute tentative d'attirer ou de faire chanter d'autres candidats cherchant à obtenir le soutien des élus du Rassemblement en échange de signatures nécessaires pour valider leur candidature.

Le Rassemblement compte environ 5000 élus locaux et nationaux répartis à travers toutes les wilayas, ce qui en fait une cible pour les candidats à ces élections.

De son côté, la direction du Mouvement El Bina a émis des directives similaires à ses élus locaux, les informant du soutien du parti à la candidature du président Tebboune pour un nouveau mandat et soulignant que la décision de soutenir un candidat n'est pas personnelle mais implique le parti.

Des sources du Mouvement ont précisé que cette directive était une mesure préventive visant à éviter l'implication de leurs élus dans des soupçons de vente de signatures en faveur de candidats d'autres partis ou de personnalités indépendantes.

Cependant, des sources du Mouvement de la Société pour la Paix ont affirmé plus tôt qu'elles avaient reçu des confirmations de certains des élus, y compris d’élus d’El Bina, qu'ils n'avaient pas d'objection à soutenir le président du mouvement Abdelali Hassani Cherif.

Le nombre total des élus locaux et nationaux d’El Bina est d'environ deux mille, ce qui leur permettrait de couvrir les demandes de trois candidats au moins, qui doivent conformément aux dispositions de l'article 253, recueillir des signatures de six cents élus locaux et nationaux dans 29 wilayas du pays, ou cinquante mille signatures d'électeurs dans un nombre équivalent de wilayas à travers le pays, avec un minimum de 1200 signatures dans chaque wilaya.

Des sources du Front de Libération Nationale ont indiqué qu'aucune directive n'a été émise concernant la position à adopter à ce sujet, expliquant que les élus, au nombre d'environ 7 000 électeurs, savent ce qui est attendu d’eux dans ce genre de situation.