عطاف في زيارة رسمية لبولندا

شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم الخميس، في زيارة رسمية لوارسو، عاصمة جمهورية بولندا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتأتي هذه الزيارة - حسب البيان - "تجسيدا للرغبة المشتركة التي تحذو الطرفين في تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر وبولندا في مختلف أبعادها ومضامينها، وكذا تكثيف الحوار السياسي حول المسائل والقضايا التي تقع في صلب اهتمامات وأولويات البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ومن هذا المنظور، ينتظر أن يعقد الوزير جلسة عمل مع نظيره البولندي، رادوسلاف سيكورسكي. كما سيكون له لقاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد الصديق، يضيف ذات البيان.