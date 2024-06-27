نسبة النجاح في امتحان "البيام"

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط بلغت 62.85 في المائة.

وجاء في بيان الوزارة، عقب إعلان النتائج مساء اليوم، أنه من بين العدد الإجمالي للمترشحين المتمدرسين المسجلين البالغ 805444 مترشح، تم تسجيل 799612 مترشح متمدرس حضر الامتحان، نجح منهم 502521 مترشح.

وبلغ عدد الناجحين المتمدرسين بتقدير 263088، حيث يتوزع الناجحون المتمدرسون في الامتحان حسب التقديرات كما يلي:

- تقدير ممتاز: 7874

- تقدير جيد جدا: 45554

- تقدير جيد: 79334

تقدير قريب من الجيد: 130326

أما بخصوص التلاميذ المقبولين في السنة الأولى ثانوي، فقد بلغ عددهم 585882 ما نسبته 73.27 في المائة.

وتقدمت وزارة التربية الوطنية بتهانيها لكل المقبولين في السنة الأولى ثانوي، متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح في مسارهم الدراسي، وحظ أوفر للذين لم يوفّقوا كما شكرت كل أعضاء الأسرة التربوية على جهودهم التي بذلوها طوال السنة الدراسية، وكل الدوائر الوزارية والأسلاك الأمنية المساهمة في إنجاح هذا الامتحان.