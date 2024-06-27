المقاومة تدك قوات الاحتلال وآلياته (فيديو)

خاضت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، معارك ضارية ضد قوات الاحتلال الصهيوني في حربها الدامية والمدمرة على قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام غرفة قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما وتمكن مقاومو القسام من قنص جندي صهيوني في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع، واستهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع وهبوط الطيران المروحي في مكان الاستهداف لإخلاء القتلى والجرحى.

وأعلنت القسام، "استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع"، ودبابة من ذات النوع بعبوة شواظ في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتمكن مقاومو القسام، من استهداف ناقلة جند صهيونية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تفحمها وقتل من فيها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفجرت القسام، عبوة أرضية في آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجيرها عبوة أرضية شديدة الانفجار في حفار عسكري صهيوني "باقر" مقابل مسجد الشهداء شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

كما واستهدفت سرايا القدس، موقع "صوفا" العسكري شرق مدينة رفح بعدد من قذائف الهاون، وقصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأعلنت تدمير آلية عسكرية صهيونية قرب مقبرة التوانسة شرق حي الشجاعية في تفجير عبوة (ثاقب - برميلية) تم زرعها مسبقا.

ودمرت سرايا القدس، آليتين عسكريتين صهيونيتين وقعتا في حقل من العبوات الأرضية البرميلية في أرض قنديل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفجرت سرايا القدس، عبوة أرضية من نوع "زلزال" بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما وقصفت سرايا القدس، بالإشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين تجمع لجنود العدو محيط موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.