الرابطة الأولى: موعد انطلاق موسم 2024-2025

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، يوم السبت 14 سبتمبر لإجراء الجولة الأولى من منافسات الرابطة الأولى ''موبيليس''، حسب رزنامة الموسم المقبل الذي كشفت عنه الهيئة الفدرالية، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي.

وستجرى الجولة الثانية يوم 21 سبتمبر من البطولة المحلية، حسب نفس المصدر.

كما برمجت الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب، يومي الجمعة 27 والسبت 28 ديسمبر. وستتوقف المنافسة في الفترة الممتدة من 19 يناير إلى 1 فيفري 2025. أما الجولة ال30 والأخيرة، ستلعب يوم السبت 31 ماي 2025.

ومن جهة أخرى، سيجرى الدور الـ 32 من كأس الجزائر، يومي 20 و21 ديسمبر، والذي سيعرف دخول أندية الرابطة الأولى غمار المنافسة.

أما الكأس الممتازة للموسم الكروي 2023-2024، ستجرى يوم الجمعة 17 يناير أو السبت 18 يناير 2025.