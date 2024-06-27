بلمهدي يشرف على تخرج دفعة الأئمة بغليزان

حل اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي بولاية غليزان،أين استقبله السيد لعريبي دغة الأمين العام للولاية،وبحضور مختلف السلطات،حيث أشرف على حفل اختتام السنة الدراسية للمعاهد المتخصصة لتكوين إطارات الشؤون الدينية والأوقاف وتخرج دفعة الأئمة الوعاظ بمعهد سيدي محمد بلكبير بغليزان،بحضور جميع معاهد التكوين المتخصصة عن طريق تقنيات التحاضر المرئي عن بُعد.ثم تفقد الوزير أشغال المسجد القطب للولاية بحي الزراعية أين تلقى شروحات وافية،لهذا المشروع الذي سيعاد بعثه ابتداء من الأسبوع المقبل لإكمال مختلف أشغاله المتبقية،لينتقل بعد ذلك إلى بلدية جديوية ليدشن مسجد عقبة بن نافع،هذا الصرح الديني الذى تدعمت به المدينة .