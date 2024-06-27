تحسن نتائج النجاح ببرج بوعريريج

حققت برج بوعريريج نسبة الولاية 68,90 بالمائة، مسجلة تحسن مقارنة مع السنة الدراسية، وحسب مصدر من مدير التربية فان نسبة الحاصلين على معدلات تفوق 18 يمثل حوالي 30 بالمائة بينما تجاوزت نسبة المعدلات 16 فما فوق 50 بالمائة.

وكشف ذات المصدر ان المراتب الثلاث الأولى فازت بها كل من ونوغ سارة من متوسطة بن تواتي العربي برج بوعريرج بمعدل 19,6 والمرتبة الثانية بوطاهر خديجة من متوسطة بلعربي بعبوش برج بوعريرج بمعدل 19,48، التلميذة قويدرات سيرين من متوسطة عبد الكريم العقون برج الغدير بمعدل 19,44 المرتبة الثالثة .

أكد مدير التربية في تعليق سريع ان التحسن شمل اغلب المؤسسات التربوية في انتظار دراسة النتائج وتقييمها.