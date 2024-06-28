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مجتمع

مجزرة مرورية جديدة

28 جوان 2024 ()
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توفي أربعة أشخاص، صباح اليوم الجمعة، في حادث مرور مروع بولاية المغير.

ووفق بيان لمصالح الدرك الوطني، عبر حساب "طريقي" فإن الحادث المميت وقع بالطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين ولايتي المغير وتقرت على مستوى بلدية سيدي خليل.

من جهاتها أفادت الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت على الساعة 07سا57د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية سيدي خليل، دائرة المغير

ووفق ذات المصالح فإن الحادث خلف وفاة 04  أشخاص وإصابة شخص آخر تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي، أما الضحايا المتوفين تم  تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث.

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