بشرى للطلبة الراغبين في تعلم الإنجليزية

افتتح المركز الثقافي البريطاني في الجزائر مكتبه ومركزه التعليمي الجديدين في الجزائر العاصمة، ضمن فعالية حضرها العديد من المسؤولين الجزائريين الممثلين لقطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى سفيرة المملكة المتحدة في الجزائر، شارون واردل، ونائب المدير العام للمركز الثقافي البريطاني، كيت إيوارت-بيغز .

افتتاح المكاتب الجديدة الذي كان حسب بيان المركز يوم الأربعاء الماضي، مثّل فرصة للمشاركين للتعرّف على المنشأة الجديدة والاطلاع على الحلول المبتكرة والخدمة المميزة التي يتسم بها المركز الثقافي البريطاني. وقد صرحت كيت إيوارت-بيغز نائبة المدير العام للمركز الثقافي البريطاني في المركز الثقافي البريطاني قائلة: "هذا الموقع الجديد للمركز الثقافي البريطاني يمثل مرحلة جديدة لتاريخنا الجميل في الجزائر، إذ أنه يقدم لمجتمعنا مرافق وخدمات أفضل. نحن مسرورون لمواصلة خدمة طلابنا وشركائنا بامتياز وتفانٍ".

وخلال زيارتها الحالية للجزائر، التقت كيت إيوارت-بيغز بالعديد من شركاء المركز الثقافي البريطاني، كما أنّها حضرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة In-tuition، مما سيعزز الفرص التعليمية والروابط الثقافية بين المملكة المتحدة والجزائر. بالإضافة إلى ذلك، التقت بوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، للحديث حول الالتزام المستمر بتطوير التعليم، وخاصة لدعم الطلب غير المسبوق على اللغة الإنجليزية في الجزائر.

ويعتبر المركز الثقافي البريطاني منظمة دولية تابع للمملكة المتحدة يهتم بتطوير العلاقات الثقافية والفرص التعليمية، والعمل على بناء الروابط والثقة بين شعوب المملكة المتحدة والدول الأخرى من خلال الفنون والثقافة، التعليم واللغة الإنجليزية. حيث تم التواصل في العام الماضي مع أكثر من 80 مليون شخص عبر العالم بصفة مباشرة و791 مليون شخص إجمالاً، بما في ذلك البث عبر الإنترنت والنشر.