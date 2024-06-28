مجازر الصهاينة تتواصل في غزة

في اليوم الـ 266 تواليًا، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، شنّ غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلّفا شهداء وجرحى، وسط قصف متواصل للمدفعية الصهيونية للمناطق المأهولة ومراكز الإيواء، وعمليات تدمير ونسف لمجمعات من الأبنية السكنية في مناطق الشمال والجنوب.

وفي أحدث التطورات، استشهد 4 مواطنين، بينهم امرأة وطفلة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الصهيوني منازل وسط قطاع غزة، وخياما تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلا في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وطفلة وإصابة مواطنين آخرين بينهم أطفال، كما ارتقى شهيدان عقب قصف منزل في شارع البيئة بالمدينة. كما أصيب مواطنون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين.