بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الإيرانية

بدأ الناخبون في إيران اليوم الجمعة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، على صعيد البلاد وخارجها وذلك لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.

ودعي حوالي 61 مليون ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 58 ألفا و640 مركزا انتخابيا تنتشر في سائر أنحاء البلد و345 مركزا في أكثر من 95 دولة.

ويتنافس في هذه الانتخابات على منصب الرئاسة أربعة مرشحين، وهم، حجة الإسلام مصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.

ومن المقرر أن تبقى مراكز التصويت مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لإيران لكن من المرجح أن يتم تمديد العملية من قبل وزارة الداخلية، كما حدث في الانتخابات السابقة.

ويتم فرز جميع الأصوات يدويا، لذلك لن يتم إعلان النتيجة النهائية قبل يومين على الأقل، لكن ربما تظهر النتائج الأولية قبل ذلك.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين الأربعة على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، فستنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية في 5 جويلية المقبل، حيث سيواجه المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات بعضهما البعض.