لماذا بعض الولايات الأمريكية تستورد الغاز الجزائري؟

لجأت بعض الولايات الأمريكية إلى استيراد الغاز المسال، من دول أخرى مثل الجزائر وقطر، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر مصدر له في العالم.

وأوضح خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، ومستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، أن "منطقة نيو إنغلاند في أمريكا، التي تضم ولايات مثل نيويورك، لم تتمكن من استيراد الغاز المسال من الداخل، بسبب "عقبة" تتمثّل في قانون قديم يُسمى (قانون جونز)".

ويُعد هذا القانون القديم، وفق الحجي، "مخصصًا لحماية الملاحة الأمريكية وأصحاب السفن، لذلك فهو يمنع السفن الأجنبية من نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، إذ يجب أن تكون السفن مملوكة للولايات المتحدة".

قال المستشار الحجي، إنه "بما أن أمريكا -رغم كونها أكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم- لا تملك ناقلة واحدة للغاز المسال، لذلك يتطلب النقل من خليج المكسيك شمالًا إلى نيويورك أو بوسطن، ناقلة أجنبية، وهذا ممنوع بقوة القانون".

لذلك، يشترون الغاز من ترينيداد وتوباغو أو من قطر والجزائر، ولكنهم لا يستطيعون شراءه من هيوستن بكل بساطة، لذلك تضطر هذه الولايات إلى شراء الغاز المسال من دول أخرى، في حين لا يمكنها شراؤه محليًا.