تقديم موعد الإنتخابات

تنتهي عهدة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي والمكتب الفدرالي الحالي مع نهاية السنة الجارية بعد أن كانت مقررة أن تمدد إلى غاية 31 مارس من العام المقبل

يتعين على الاتحاد الجزائري لكرة القدم على غرار مختلف الاتحادات الرياضية تنظيم الجمعية العامة الانتخابية قبل نهاية العام الجاري بناء على التعليمة الوزارية رقم 002 والمتعلقة بتجديد الهيئات المسيرة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين المحلية للعهدة الأولمبية 2024-2028.

وأشارت التعليمة الصادرة بتاريخ 25 جوان إلى تحديد موعد اجال انتخابات النوادي الرياضية الهاوية في الفترة ما بين 15 جوان و31 أوت المقبل فيما تواريخ انعقاد انتخابات الرابطات الرياضية في الفترة ما بين 15 سبتمبر إلى 31 أكتوبر وأخيرا الاتحادات الرياضية المختلفة في الفترة ما بين 1 نوفمبر إلى 31 ديسمبر من العام الجاري.

وكانت تعليمة وزارية سابقة صادرة بتاريخ 25 فيفري الماضي قد حددت تواريخ انعقاد انتخابات في الفترة ما بين 1 جانفي إلى 31 مارس 2025 قبل أن يتم مراجعتها بناء على التعليمة الأخيرة.

ومن المقرر أن يقدم وليد صادي الذي تولي رئاسة الفاف شهر سبتمبر من العام الماضي ويكمل العهدة الأولمبية للرئيسين المستقيلين عمارة شرف الدين وجهيد زفيزف، ترشحه للعهدة الاولمبية المقبلة خلال الانتخابات القادمة.