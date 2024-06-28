المولودية وبلوزداد أمام نهائي ثان في جانفي

بعد انقطاع دام 8 سنوات كاملة لدواعي تنظيمية، تعود مسابقة الكأس الممتاز خلال الموسم الكروي المقبل 2024-2025 لتجمع شهر جانفي المقبل حامل لقب الموسم الكروي الأخير، مولودية الجزائر بشباب بلوزداد منافسه في نهائي كأس الجزائر 2024 المقرر الجمعة المقبل.

وكشفت رابطة كرة القدم المحترفة بمناسبة اجتماع المكتب الفدرالي الأخير عن رزنامة الموسم الكروي المقبل للرابطة الأولى المحترفة 2024-2025 والتي ينطلق في 14 سبتمبر المقبل ويختتم مع إجراء الجولة الـ 30 والأخيرة بتاريخ 30 ماي المقبل.

وبحسب ذات الرزنامة تنتهي مرحلة الذهاب مع إجراء الجولة الـ 15 بتاريخ الجمعة 27 ديسمبر مع برمجة نهائي الكأس الممتاز بتاريخ 23 أو 24 جانفي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في أول نهائي من نوعه يجمع الفريقان في هذه المسابقة.