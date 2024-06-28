العثور على كمية من العجلات المطاطية بالبليدة

عثر أعوان مقاطعة الغابات ورجال الدرك الوطني في البليدة، نهاية الأسبوع على كمية من العجلات المطاطية المستعملة، بإقليم بوعرفة إلى الجنوبية، في حادث مجدد بعد العثور نهاية شهر أفريل الماضي، على نحو500 عجلة مطاطية مشبوهة، ليتم تحويلها إلى مركز الردم التقني.

الحادث يأتي ضمن حملة واسعة في حرب أعوان الغابات والأمن، ضد النقاط السوداء، للوقاية من حرائق الغابات، والتي خلفت في العقد الماضي بالخصوص، خسائر ضخمة في الغطاء النباتي و الثروتين الحيوانية والمائية بسلسلة الأطلس البليدي، وخصوصا بحظيرة الشريعة السياحية، و إقليم منطقة تمزغيدة إلى الغرب، لحد أنه تم تسجيل حرائق مشبوهة لضحايا في الأرواح أيضا.

يشار إلى أن حريقا مشبوها، اندلع بتخوم إقليم النحاوة إلى الغرب، بحر الأسبوع الماضي، خلف خسارة نحو 05 هكتارات من الغطاء الغابي والأحراش، والذي استدعى تدخل عناصر الإطفاء، مدعومين بطائرة من نوع بـ 200، تابعة للجيش الوطني الشعبي، وتجنيد ما لا يقل عن 14 شاحنة، للسيطرة على ألسنة النيران، ومنع وصولها إلى السكان ومرابض الماشية و الأبقار.

والحريق المسجل يعد الأول منذ حلول فصل الصيف وموسم الاصطياف 2024، وهو الحادث الذي عملت مصالح الغابات لحظيرة الشريعة بالخصوص، وإدارة الحماية المدنية، وجمعيات إيكولوجية فاعلة، في التحسيس ضد الحرائق، واستعمال المشاوي والتخييم غير المرخص، لتفادي كوارث في حق الطبيعة والثروة الحيوانية والمائية.