بن عيسى يدعم لجنة التحكيم

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، التحاق الحكم الدولي السابق محمد لمين بن عيسى مسؤولا عن التكوين في اللجنة التقنية الوطنية للتحكيم وهذا على هامش اجتماع المكتب الفدرالي.

كما أعلنت "الفاف" بمناسبة اجتماع المكتب الفدرالي دائما عن رفع العقوبات التي تم فرضها على الحكام خلال الموسم الكروي المنقضي بما فيها العقوبة التي سلطت على الحكم المساعد، إبراهيم سيد علي حملاوي والذي كان قد تمت معاقبته شهر ديسمبر الماضي بالإقصاء مدى الحياة بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة شباب بلوزداد – نجم بن عكنون عندما أشهر راية التسلل غير موجودة تماما وألغى بالتالي هدفا صحيحا لفائدة الشباب