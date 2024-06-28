التحقيق في حادث انزلاق أرضي بكورنيش عنابة

أمرت سلطات ولاية عنابة بفتح تحقيق لتحديد أسباب الانزلاق الأرضي الجزئي بطريق كورنيش مدينة عنابة وقع مساء أمس الخميس، حسب ما جاء اليوم الجمعة في بيان لمصالح الولاية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

و أوضح البيان بأن الانزلاق الأرضي الجزئي الذي وقع على الطريق الولائي رقم 22 بكورنيش بلدية عنابة المطل على شاطئ بلفدار قد تسبب في غلق جزئي للطريق المزدوج على امتداد 50 مترا طوليا، مضيفا بأن موقع الانزلاق تجري به أشغال بناء فندق سياحي محل رخصة بناء صادرة بتاريخ 10 أوت 2023 .

وحسب ذات البيان، فقد تنقل والي الولاية عبد القادر جلاوي إلى مكان الحادث إثر وقوعه رفقة المسؤولين المعنيين و أمر -إلى جانب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات- بإجراء خبرة شاملة لإصلاح الطريق و تحميل صاحب مشروع إنجاز الفندق أعباء الأشغال بالإضافة إلى تقديم شكوى لدى الجهات القضائية بخصوص الظروف التي أدت إلى تضرر هذا المقطع من طريق الكورنيش .