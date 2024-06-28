نتنياهو.."الخوف" أوصله إلى درجة "الهذيان"

وصلت درجة الخوف والرعب لدى ما يسمى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين النتن ياهو، إلى الهذيان، حيث حذر من أهداف إيران الإقليمية، ناسيا ما فعله بإبادة غزة.

وقال النتن، بعد اجتماعه مع كبار ضباط الجيش الأمريكي السابقين، أمس الخميس: "المحور الإرهابي الإيراني سيهدف إلى غزو المملكة العربية السعودية"، مشي إلى أن "المحور لا يهدد إسرائيل فحسب، إنه يهددكم أيضا. إنه في طريقه لغزو الشرق الأوسط. وبكلمة غزو، أعني غزوا حقيقيا… غزو السعودية، وغزو شبه الجزيرة العربية، إنه فقط مسألة وقت"، بحسب قناة "أي نيوز 24" الصهيونية، على موقعها الإلكتروني.

وتابع النتن، في بيان نقله مكتب رئيس الوزراء الصهيوني: "تواجهنا إيران على سبع جبهات: حماس، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق وسوريا، والضفة الغربية، وإيران نفسها. بل إنهم يسعون إلى زعزعة استقرار الأردن. وتهدف الاستراتيجية إلى شن هجوم بري مشترك على عدة جبهات، إلى جانب القصف الصاروخي".

وزعم النتن على "تصميم جنوده والالتزام بإعادة جميع الرهائن… معركة إسرائيل هي معركة العالم الحر بأكمله".