وفد أممي يزور جامع الجزائر

زار شباب دبلوماسيون يمثلون 25 دولة من متخلف القارات، يوم أمس الخميس، جامع الجزائر ومرافقه، وتلقوا شروحات عن الدور الديني والحضاري لجامع الجزائر.

وحسب بيان حلية الإعلام التابعة لهذا الصرح الديني فإن "زيارة الوفد الدبلوماسي إلى الجزائر، تأتي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، في إطار برنامج الأمم المتحدة للمنح الدراسية في مجال نزع السلاح، لتزويد المشاركين بمعارف متخصصة، في إطار مهامهم في المحافل الدولية، وتعد الأولى من نوعها إلى إفريقيا وإلى بلد عربي، منذ إطلاق البرنامج المذكور سنة 1978، ما يعكس تثمين وتقدير جهود الجزائر في تعزيز السلم والأمن الدوليين".