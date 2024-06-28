الشجاعية تذل جيش الاحتلال مجددا

تحدثت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن حادث صعب يواجه الجيش الصهيوني في حي الشجاعية، الذي توغل فيه جنود الاحتلال للمرة الثالثة منذ بداية العدوان على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وتحدثت ذات المصادر عن مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة 5 آخرين على الأقل في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في الحي المذكور، كاشفة عن إجلاء المصابين والقتلى في صفوف الجيش الصهيوني إلى مستشفيات أسوتا وسوروكا وهداسا.

وأعلنت سرايا القدس الإجهاز على قوة صهيونية تم استدراجها داخل مبنى به فوهة نفق مفخخ في حي الشجاعية، مضيفة أن المبنى تم تفخيخه بقنبلة أطلقتها طائرة "أف 16" صهيونية ولم تنفجر.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الصهيوني في حي الشجاعية، حيث يخوض الجانبان معارك ضارية مساء الجمعة.

وكان الجيش الصهيوني أطلق عملية عسكرية وصفها بـ"المباغتة" في الشجاعية شرقي مدينة غزة، أمس الخميس، وهي الثالثة في الحي منذ بداية الحرب.

وزعمت الإذاعة العبرية أن الجيش أطلق العملية في الشجاعية عقب معلومات استخبارية عن عودة مسلحي المقاومة للعمل هناك.