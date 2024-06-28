نشوب حريق بمنطقة الوكاريف بالجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية المتمثلة في أفراد الوحدة الرئيسية مدعمة بإسعافات المركزين المتقدمين بالجلفة وجزء من فرقة الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، اليوم الجمعة في حدود الساعة 13:00 لأجل نشوب حريق على مستوى غابة الحواص بمنطقة عين الوكاريف بالجلفة، حيث تم تسجيل حريق على مساحة حوالي نصف هكتار، وسجل احتراق حوالي 1000 شجرة بين احتراق كلي وجزئي من نوع الصنوبر الحلبي وحشائش يابسة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون انتشار الحريق إلى الغابة وبعض السكان المحاذية لها، العملية تمت تحت اشراف مدير الحماية المدنية بالجلفة المقدم شهب العين محمد، ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالجلفة، وبحضور مصالح الغابات ومصالح الدرك الوطني، العملية لا تزال مستمرة بالحراسة والتبريد.