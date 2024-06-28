عطال على رادار أكبر الأندية التركية

يتواجد الدولي الجزائري، يوسف عطال، محل اهتمام عدة أندية في الدوري التركي، حسب ما كشف، اليوم، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، سانتي أونا.

وكتب ذات المصدر على حسابه في منصة "اكس": "يبقى يوسف عطال أحد اللاعبين الذين يجب مراقبتهم في الأسابيع المقبلة، إنه أحد أولويات بشكتاش، هذا الاخير يجب عليه بيع روزير فالنتين قبل ذلك، كما يتواجد في القائمة المختصرة لنادي غلطة سراي".

وأضاف المصدر أن نادي أضنة ديمر، الذي لعب له لنصف موسم على شكل إعارة قادما من نادي نيس الفرنسي، قدم عرضا للظهير الأيمن بعقد جديد يمتد لمدة 3 سنوات.