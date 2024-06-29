رسميا.. "الفار" حاضر في نهائي كأس الجزائر

ستجري المباراة النهائية السابعة والخمسون لكأس الجزائر 2024 لكرة القدم المقررة يوم الجمعة المقبل بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بالملعب الأولمبي 5 جويلية (00: 17)، باستعمال تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (فار).

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي، ما يلي: "لقد تم إرسال منشور توضيحي للناديين النهائيين بهدف الاستعداد للتحضير جيدا لهذا الموعد. في هذا السياق، تم تنظيم اجتماع تقني يوم الاربعاء بمقر الفاف، بحضور كل الأطراف الفاعلة. وسيتم خلال هذه المباراة النهائية، استعمال الجهاز المساعد للتحكيم (فار)".

وقدم رئيس لجنة كأس الجزائر، لحسن تومبوكتو، عرضا حول الاستعدادات الجارية لنهائي "السيدة الكأس" وذلك خلال اجتماع المكتب الفدرالي للفاف، الموسع للرابطات الوطنية، المنعقد يوم الاربعاء الماضي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، بحضور رئيس الاتحادية وليد صادي.

وختمت الفاف بيانها: "يتمنى المكتب الفيدرالي كل النجاح للناديين المتأهلين لهذه المنافسة الوطنية الهامة، ويوجه نداء للأنصار، من اجل جعل هذا الحدث الرياضي فرصة لتشريف ذكرى الأساطير القديمة للفريقين التي رفعت عاليا قيم الرياضة والروح الرياضية".