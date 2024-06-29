مباريات ثمن نهائي "يورو 2024" اليوم.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت أول مواجهتين في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "ألمانيا 2024".

وتلعب إيطاليا حاملة اللقب ضد سويسرا فيما تواجه ألمانيا المضيفة الدنمارك.

وتنطلق مواجهة إيطاليا وسويسرا في تمام الساعة الـ17:00 بتوقيت الجزائر وستبث على قنوات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max، وعلى قنوات أجنبية أخرى على غرار TRT1 ،NPO 1 ،Sky Sport Calcio 1 و Austria HD.

أما مواجهة ألمانيا ضد الدنمارك فتبدأ في تمام الساعة الـ20:00 بتوقيت الجزائر وتبث أيضا على beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max وعلى قنوات أخرى مثل TV Georgia ،ZDF Germany HD، وRTL Schweiz.