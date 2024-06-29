إجراءات غير مسبوقة في الدخول المدرسي المقبل

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، على جاهزية مديريات التربية قبل الدخول المدرسي المقبل الذي سيشهد إجراءات ومستجدات استراتيجية غير مسبوقة الموسم القبل.

وفي ندوة صحفية للوزير، كشف أن تغيرا استراتيجيا سيطرأ في الدخول المدرسي المقبل، حيث سيتم تنفيذ تخفيف البرامج في الطور الابتدائي، وتقليص عدد المواد في الطور الأول مع الحفاظ على مواد الهوية، كما سيتم رفع نسبة الانشطة الرياضية والثقافية والفنية إلى قرابة 20 بالمائة من الزمن، عوض 7 بالمائة المعتمدة حاليا، وذلك تماشيا وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

كما كشف الوزير أنه سيتم "تعميم التعليم التحضيري الموسم المقبل حيث سيستفيد جميع موالد 2019 من هذا النمط".

وأضاف بلعايد أن "من بين هذه المستجدات، تجهيز 1700 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية"، و"مضاعفة تعداد التلاميذ بأقسام التربية التحضيرية ليقارب 100 بالمئة، والتأسيس لنظام متابعتها".

واستكمال تثبيت اللغة الإنجليزية بإدراجها في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، والانتقال لتنظيم امتحان تقييم المكتسبات على الأطوار الثلاثة للتعليم الابتدائي، وكذا تبني دفتر الشروط الجديد للمدارس الخاصة" يضيف الوزير.