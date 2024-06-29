هذا جديد إنتاج وتوزيع "دوبلو" الجزائرية

كشف مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجمع ستيلانتيس، سمير شرفان، تسليم مصنع "فيات" بوهران 750 سيارة "دوبلو" محلية الصنع، ضمن الشحنة الأولى لخط الإنتاج المعلن عنه مؤخرا.

وقال المتحدث، عبر منشور أخير له على حسابه بمنصة "LinkedIn " إنّ تسجيل هذا الرقم يأتي أسبوعين من بدء إنتاج خط التجميع الآلي الثاني لمصنع العلامة الإيطالية "فيات" في منطقة طفراوي.

وأضاف "تماشيا مع إعلاننا في وقت سابق من هذا الشهر، نقوم بتسريع إنتاج فيات "دوبلو" في مصنعنا فيات في الجزائر، من 60 سيارة يوميا إلى 260 سيارة يوميا، وإضافة فريق ثالث في شهر جويلية"، فيما قال إنّ عدد العاملين في المصنع يبلغ حاليا أكثر من 900 عامل.

وأشار شرفان إلى ارتفاع عدد الطلب على هذه المركبة من قبل الزبائن الجزائريين، من منطلق أنّ الشركة سجلت خلال أسبوع واحد فقط، أكثر من 20 ألف طلب من زبائن عبروا عن اهتمامهم بشركة فيات على منصة فيات الجزائر، واعتبره دليلا على ارتفاع الطلب والحماس لهذا النموذج".