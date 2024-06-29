الرابطة تحدد شروط انتداب اللاعبين الأجانب

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن شروط ومعايير انتداب اللاعبين الأجانب للموسم الكروي 2025/2024

وأشارت الرابطة أن أندية المحترف الأول يمكنها تسجيل 03 لاعبين أجانب لكل فريق، كما حدد السن الأقصى للاعب الأجنبي بـ 30 عاما وأن يكون قد شارك على الأقل في 05 مباريات رسمية بألوان منتخب بلاده.

كما وضعت الرابطة شروطا أخرى لأجل تسجيل اللاعبين الأجانب بالنسبة لأندية الرابطة الأولى المحترفة ومنها وجوب أن تدفع هذه الفرق ضمانا ماليا يوضع على مستوى الحساب البنكي للرابطة يعادل اثني عشر شهرا من صافي الراتب الخاص باللاعب الأجنبي وأن تكون شهادة التحويل البنكي مرافقة لملف اللاعب المعني وفي نهاية العقد يحق للنادي استرداد الوديعة المالية.

كما أكدت الرابطة على أن تأهيل اللاعب الأجنبي مرهون بالحصول على تصريح العمل الصادر من الإدارة المختصة. الوصل الخاص بإيداع الملف الأصلي.

كما أن الموافقة على الملف الطبي يجب أن تكون شرطا أساسيا لتأهيل اللاعب الأجنبي بالمقابل يتم إلغاء تسجيل أي لاعب في حالة ثبوت تقديم معلومات غير دقيقة