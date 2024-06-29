غزة: اسبانيا تنضم إلى جنوب افريقيا

أعلنت محكمة العدل الدولية ليل الجمعة، أن إسبانيا طلبت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا، التي تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما ما جاء في وكالات الأنباء.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، صرَح في بداية جوان الجاري إن بلاده ستنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد مذابح "إسرائيل" في قطاع غزة، والمتعلقة باتهام جيش العدو الصهيوني بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وكانت إسبانيا أعلنت في ماي الماضي، اعترافها بالدولة الفلسطينية، ضمن خطوة لافتة ضمت أيضا إيرلندا والنرويج.

ورفعت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023، دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية التورط في أعمال إبادة جماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد العدو الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت دول عدة للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.