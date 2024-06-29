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رياضة

غياب "لافت" في المكتب الفدرالي لـ "الفاف"

29 جوان 2024 ()
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شهد الاجتماع الأخير للمكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم المنعقد يوم الأربعاء الماضي بالمركز التقني لسيدي موسى، الغياب الثالث على التوالي للعضو مراد مزيان وسط تضارب بخصوص الأسباب التي تقف وراء ذلك.

وفيما أكد مصدر داخل المكتب الفدرالي بأن غياب النجم السابق لـ "الحمراوة" عن الاجتماعات الأخيرة كان مرخصا وراجعا لانشغاله بمرض والده إلا أن مصدرا أخر نفى ذلك وأكد بأن اللاعب الدولي السابق الذي كان له أكثر من ظهور في مباريات رسمية لفريقه السابق ودورات ودية جوارية يعبر بغياباته عن تذمره مما يراه تهميشا له رغم أن وليد صادي كان عينه في أكتوبر من العام الماضي بمناسبة عملية توزيع المهام على أعضاء المكتب الفدرالي مسؤولا عن كرة القدم الاحترافية، واتضح لاحقا بأنها مهمة شكلية بدون صلاحيات محددة.

 

 

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