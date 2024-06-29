استقالة جماعية لحكام البادمينتون تنديدا بـ "الفساد"

هدد الحكام الفدراليون لكرة الريشة "البادمينتون" رئيس الاتحادية منصف زموشي بإقدامهم على تقديم استقالة جماعية تنديدا بما وصفوه بـ "التستر عن الضالعين في الفساد" بمباركة رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم عبدالكريم بوعزيز الذي داس على حد زعمهم على قوانين الجمهورية واستدعى لمنافسة رسمية حكام متورطين في قضايا أخلاقية وفساد بوجود أدلة دامغة .

واستنكر الحكام الفدراليون لرياضة البادمينتون في رسالة وجهت إلى رئيس اتحادية منصف زموشي ونسخة إلى وزارة الشباب والرياضة حملت توقيع 26 حكما تلقت "الخبر " نسخة منها ما قام به رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم عبدالكريم بوعزيز الذي تجاهل حسبهم القائمة الرسمية للحكام المنخرطين فاتحا باب الانخراط في نهاية الموسم الرياضي لحكام جدد دون سند قانوني مع استدعاء حكام فدراليين ثبت تورطهم في قضايا أخلاقية وفساد هو على دراية تامة بملفهم كونه يشغل منصب عضو في المكتب الفدرالي مطلع على كل المحاضر والتقارير.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بوعزيز عبد الكريم قد استدعى مجددا الحكام المتورطين في الملفات الأخلاقية والفساد الرياضي (ب.ع ) (ع.ش ) (أ.أ ) وتم تعيينهم على رأس الحكام في منافسة الجولة الثالثة نهائي أكابر حسب الفرق التي جرت صبيحة الجمعة الفارط في ولاية بجاية.

وطالب الحكام الـ 26 من رئيس اتحاد البادمينتون التدخل العاجل من أجل وضع اللجنة الوطنية للتحكيم بين أياد آمنة مع محاسبة الحكام الثلاثة الذين ثبت تورطهم في قضايا تمس الأخلاق والفساد مهددين في الوقت نفسه بالاستقالة في حال عدم تلبية مطالبهم .