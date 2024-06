"L'accord avec l'Union européenne a entravé l'économie algérienne"

Le secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, Mustapha Yahi, a qualifié l'accord économique et commercial signé entre l'Algérie et l'Union européenne en 2002, entré en vigueur en 2005, d’ "injuste et inéquitable", affirmant qu'il avait entravé l'économie nationale et transformé l'Algérie en un marché pour les produits européens, épuisant ainsi les réserves de devises du pays.

Yahi a appelé lors d'un rassemblement aujourd'hui à Alger, à une "révision de l'accord de partenariat avec l'Union européenne pour garantir les intérêts communs des deux parties de manière juste et équitable". Il a exprimé son refus de l'entrée de tous les produits européens en Algérie, soulignant que les produits algériens rencontraient de leur coté de grandes difficultés pour accéder au marché européen en raison des normes de qualité et de sécurité imposées par les pays de l'Union ».

Dans ce contexte, le politicien a affirmé lors de son discours réservé aux élections présidentielles et au soutien à la candidature du président Tebboune pour un deuxième mandat, que l'Algérie est "un pays libre et indépendant, maître de ses décisions, n'acceptant pas les menaces, le chantage ou le marchandage de quelque partie que ce soit, et qu'elle ne cédera à aucune pression, quelle que soit sa nature ou sa forme".

Il a ajouté que l'Algérie ne restera pas simplement un marché pour les produits importés, exprimant son soutien à la politique de l'État visant à renforcer et protéger la production nationale, à promouvoir les exportations algériennes en dehors des hydrocarbures, et à encourager les exportateurs.