الفريق أول شنقريحة يشرف على تخرج الدفعة الـ 17 بالمدرسة العليا الحربية

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم السبت، على مراسم تخرج الدفعة الـ 17 بالمدرسة العليا الحربية.

وقال الفريق أول في كلمه، خلال المراسم، إن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تُعوّل كثيرا على القدرات البشرية التي تحوزها المدرسة العليا الحربية لاسيما في مجال تطوير القدرات العملياتية لقواتنا المسلحة".

ودعا الفريق أول شنقريحة، إلى ضرورة مواصلة مشوار اكتساب المعارف العلمية للفنون العسكرية والتحكم في ناصية التكنولوجيا الحديثة بما يكفل تعميق مفهوم الاحترافية لدى الجيش الوطني الشعبي.

وتابع: "أكدت العديد من الحروب الحديثة تفوق إرادة الرجال على العدو رغم إمكانياته المادية الهائلة وثورة أول نوفمبر أفضل وأجل مثال على ذلك".

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن بلادنا "تستعد هذه السنة للاحتفال بالذكرى السبعون لاندلاع ثورتنا التحريرية المظفرة التي يبقى إحياؤها يشكل همزة وصل بين أجيال الثورة وأجيال الاستقلال ويمثل مثالا جديرا بالاحتفاء والإجلال والإكبار".